Va’a V6 – Tahiti Nui Va’a : Shell Va’a s’envole vers la victoire

Shell Va’a annonce la couleur



Shell Va’a sort de la passe de Mataiea en première position et semble bien déterminée à confirmer son résultat de la première étape. La houle de 2 mètres de la veille est toujours présente, ce qui donne une mer formée. L’étape Mataiea-Tautira s’annonce aussi riche et belle que lors de la deuxième étape, d’autant plus qu’elle se déroule autour de la presqu’île de Tahiti.



Le départ a été donné à 8H, après la sorite de passe, le vent faible a donne un plan d’eau correct, la houle étant une houle longue. Edt Va’a va placer une accélération et prendre la tête de la course. Shell Va’a se place deuxième, vient ensuite Paddling Connection et Team Opt, alors que les pirogues sont au large de Vairao, mais le classement va encore évoluer.



A l’approche de la partie sud de l’île, le pirogues vont passer par une zone de fortes turbulences, sorte de « washing machine » pour reprendre le terme lié à la course de Moloka’i. Deux houles du sud se croisent, sud-sud ouest et sud-est, ce qui explique le phénomène. Il y a également les fameux haut-fonds qui peuvent générer des vagues se brisant même loin de la côte.