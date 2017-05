Va’a V6 – Tahiti Nui Va’a 2017 : Retour sur une course d’exception

Hiromana Florès, Shell Va’a :



Bon début de saison pour Shell Va’a ?



« On remercie tout d’abord le seigneur et cette victoire on la dédie à notre ami Vaiani qui nous a quittés la semaine dernière. Très content encore aujourd’hui, l’année n’est pas encore terminée mais on est bien partis. Là, on gagne la première course à changements à 6. Il va falloir remettre ça encore pour le Faati Moorea. Je remercie le staff, tous les collègues, les rameurs et bien sûr notre patron Albert Moux qui est toujours derrière nous. »



Qu’est ce qui a changé pour ce début de saison ?



« Je dirais l’entente, l’ambiance et surtout la confiance en nous-mêmes. »



Vous avez rencontré des conditions météo diverses ?



« On a eu toutes les conditions. Du plat, de la remontée et aujourd’hui du bon surf. Il fallait s’adapter, cela ne peut se travailler qu’à l’entrainement. »



La qualité des changements a pu apporter un plus ?



« Je vais être franc, on ne travaille pas beaucoup les changements mais il faut toujours être réactif, on y parvient grâce à la confiance en nous-mêmes et surtout à la concentration. Il y a aussi le bon positionnement dans l’eau des rameurs, c’est ce qui donne de bons changements, à mon avis. »



171 km en 3 jours, cela reste un bel effort ?



« C’est sûr. Comme on dit, après l’effort, le réconfort avec la famille. Un remerciement particulier à la famille justement notamment aux femmes de rameurs qui font aussi beaucoup de sacrifices. »