Va'a V6 – Tahiti Nui Va'a : Shell Va'a remporte l'étape 1 « Vaiani », résumé & photos

Le départ de la 11e édition de la grande course de V6 Tahiti Nui Va'a a été donné à 8H00 ce jeudi matin à Arue. C'est Team Opt qui a prend d'emblée la tête de la course suivi de près par Edt Va'a et Shell Va'a, les trois grosses écuries rivales du va'a en Polynésie. Au menu, 58 km de course lors desquels les rameurs ont dû braver les éléments. Le peloton de tête est composé de la pirogue Manihi Va'a, Air Tahiti et la pirogue Bora Bora, barrée par Manutea Owen.







Les pirogues se dirrigent vers la digue de Papeete, Team Opt mène la course, Shell va'a et Edt Va'a sont juste derrière à la même hauteur, la lutte entre les ténors s'annonce bien. Au niveau du poteau blanc devant l'aéroport, Edt Va'a et Team Opt sont au contact et longent le récif, Shell Va'a se décale vers l'extérieur et accuse environ 100 mètres de retard. On trouve ensuite Air Tahiti et Bora Bora.







La houle longue annoncée à deux mètres est bien au rendez-vous, des vague grosses, lisses et régulières se brisent sur le récif. Au niveau de Sapinus, Team Opt trône en tête avec dans son sillage Team Opt et Shell Va'a. Le ballet des changements a débuté après une heure de course. Le bateau accompagnateur se positionne dans la trajectoire, les rameurs plongent dans l'océan et montent sur la pirogue en tentant de perdre le moins de temps possible.