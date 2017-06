Va’a V1 – Te Aito 2017 : Le Te Aito, prélude des championnats du monde

Les organisateurs du Te Aito, Charley Maitere et Mara Aitamai et ceux des championnats du monde Reynald Temarii le conseiller spécial et Jean Chicou le président du comité organisateur local (COL), collaborent depuis plus d’un an en vue des championnats du monde de va’a marathon qui auront lieu cette semaine à Pirae et des championnats du monde de vitesse qui auront lieu en 2018, toujours à Pirae.



On a pu voir pour la première fois la mise en place d’une grande « fan zone » à l’emplacement de l’ancienne salle d’Aorai Tini Hau avec également quelques innovations au niveau de la course, notamment la mise en place d’un couloir de sécurité entre les « bateaux suiveurs » et les pirogues engagées pour éviter les interférences entre bateaux et pirogues.



Sur le Te Aito, des contrôles anti-dopage ont été mis en place. Selon Gordon Barff, membre de la fédération tahitienne de va’a, « Les tests urinaires ont été demandés par les organisateurs. Les cinq premiers au moins de chaque catégorie ont été testés avec des tests visant surtout le pakalolo et l’ice. Pour l’instant, ils sont tous négatifs. Pour les championnats du monde, les tests seront plus approfondis, ils seront envoyés en métropole. »



On est passé ainsi d’une organisation liée au milieu associatif à une organisation plus professionnelle avec la création de la société Te Aito Events. Ce qui a été mis en place pour la 30e édition du Te Aito bénéficiera également aux championnats du monde de va’a marathon qui vont se dérouler cette semaine. Pas moins de 30 pays sont présents à travers plus de 200 athlètes étrangers inscrits.