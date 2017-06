Va’a V1 – Focus sur Hotu Poroi : « Mon objectif, c’est le Te Aito »

Hotu Poroi, 20 ans, fait partie de la nouvelle génération de rameurs. Il vient tout juste de passer dans la cour des grands, dans la catégorie sénior. Cet athlète au fort potentiel avait remporté la Mata Are race en septembre dernier. Cette saison, il n’a participé qu’à trois courses mais il s’est fait remarquer en se hissant à la deuxième place de la « Anset Race » le 27 mai dernier. Sport Tahiti



Parole à Hotu Poroi :



Ta dernière bonne course, la Anset Race ?



« J’avais pris un bon départ. Puis j’ai maintenu mon coup de rame comme à l’entrainement. J’ai été surpris de voir que je prenais de l’avance mais je redoutais le retour des autres. Au retour, je me suis rendu compte que j’avais un peu trop donné dans la remontée alors que Yoann Cronsteadt était toujours frais. Il prenait toutes les vagues tandis que moi, j’étais fatigué. En tout cas, j’ai été content de ce bon résultat, ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de podium. »



Comment se déroule ta saison ?



« Et bien je dois avouer que le début de saison a été assez moyen. J’ai connu mieux. Cette saison, j’ai débuté avec mon nouveau club Enviropol, on a fait notre première course en février, le Marathon Polynésie 1e, mais on n’a pas fait le résultat espéré. On a terminé 11e sur 40. Je pense que c’était plus un problème de matériel parce qu’au niveau de l’effectif, on a ce qu’il faut. Personnellement, je n’ai fait que trois courses. Je viens juste de recevoir ma nouvelle pirogue, cela va me permettre de m’investir à fond dans la compétition. »



Tes objectifs ?



« Mon premier objectif, c’est le Te Aito. Je voudrais terminer dans le top 5. L’année dernière j’ai fini 13e du Te Aito sénior, je voudrais améliorer ce résultat. Mon rêve, ce serait de gagner toutes les courses de pirogue, que ce soit en individuel ou en équipe. Mais je pense que c’est le rêve de tous les rameurs. (rires) ».