Va’a V1 – 30e Te Aito : « Partager le va’a avec le monde »

Trois jours de compétition pour le Te Aito



Il y aura au programme du vendredi le para va’a, les courses des kids et les courses des femmes. Le samedi se dérouleront les courses vétéran homme et open homme et le dimanche il y aura le festival V3 et les courses des juniors homme et femme. Les journées de compétition de vendredi et samedi seront suivies de cérémonies de remise des prix avec concert.



La présidente de la FIV Lara Collins a remercié Charley et Mara « Sans votre vision, nous ne serions pas là aujourd’hui » a-t-elle déclaré, elle qui a été une des premières à lancer un Te Aito ailleurs qu’en Polynésie, en Nouvelle Zélande où le va’a a fortement progressé ces dernières années.



Le président de la fédération tahitienne Rodolphe Apuarii a également pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Il a rappelé qu’il y avait le Te Aito, les championnats du monde de Va’a marathon mais également le Heiva Va’a qui connaît un regain de succès depuis qu’il se déroule depuis deux ans à Mataiea. Les visiteurs sont bien évidemment invités à participer à la manifestation sportive et culturelle.



Des quatre champions-ambassadeurs présents, Hinatea Bernadino a été la plus loquace, elle s’est exprimée en anglais pour rappeler que le va’a était « une grande famille », en souhaitant bonne chance à tous les compétiteurs.



La 30e édition promet d’être exceptionnelle. Reynald Temarii a rappelé quelques chiffres : 88 participants en 1988, 1084 en 2017 dont 204 étrangers issus de 30 pays et 5 continents, avec 100 pays touchés à travers la retransmission TV et internet. Charley Maitere a conclu la conférence en rappelant sa volonté de « partager le va’a avec le monde ». SB