Va’a V1 – 30e Te Aito : Kévin Céran-Jérusalémy remporte son 4e titre d’affilée

Alors que vendredi Hinatea Bernadino s’est imposée dans la course open femme de 15 km, c’est au tour de Kévin Céran-Jérusalémy de s’imposer dans l’épreuve reine du Te Aito, la course open homme de 25 km. La course s’est déroulée sur une mer calme et avec un soleil au beau fixe.



Kévin n’a pas pris tout de suite la tête de course. Le départ a été donné au large devant la baie du Taaone. Les pirogues sont parties en direction de la pointe Vénus, Kévin a viré au « Toa Hiro », la patate de corail de la Pointe Vénus, en 4e position. Il a accéléré au retour, dans la phase de surf, pour prendre la tête de course au niveau de la baie du Taaone.



Plus personne n’a pu ensuite le rattraper. L’ambiance était sympathique et le public a répondu présent à l’appel des organisateurs. La 30e édition du Te Aito précède les championnats du monde de va’a Marathon qui se dérouleront la semaine prochaine. En remportant cette victoire, Kévin Céran-Jérusalémy conforte sa position de grand favori pour le premier titre de champion du monde de va’a marathon de l’histoire du va’a de compétition.



Pas moins d’une vingtaine de tests anti-dopage ont été effectués sur les différentes catégories à la demande des organisateurs. Tous se sont révélés pour l’instant négatifs. La course des juniors se déroulera ce dimanche après midi. Diverses animations ont été mises en place au niveau de la fan zone située à l’emplacement de l’ancienne salle d’Aorai Tini Hau.



Du côté des vétérans, c'est Hikutini Chevalier qui s'est imposé. SB