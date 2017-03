Va'a News Race : la saison commence fort pour Shell

PIRAE, le 26 mars 2017 - La Va'a News Race est la première course de pirogue de l'année, et c'est le trio de favoris qui s'est imposé. Le plus en forme à la reprise était Shell Va'a, qui s'élève à la première marche du podium, suivi des teams EDT et OPT.



Dans sa nouvelle formule avec 58 kilomètres de course entre Pirae et Moorea et des changements à trois rameurs en haute mer, la Va'a News Race est désormais définitivement adopté par les équipes professionnelles comme la première course de l'année. Technique autant que physique, elle permet de mettre en place le collectif en début de saison et corriger le tir rapidement.



Shell Va'a a prouvé que la trêve n'avait pas émoussé l'équipe avec une victoire sur un bon temps de 4h18. Voilà qui augure bien pour le reste de l'année, avec toujours la Hawaiki Nui dans le viseur. La Team OPT a par contre souffert de plusieurs blessures à la reprise de l’entraînement. Le nouveau collectif a encore du travail à faire, comme le montre leur erreur à la sortie du lagon de l'île sœur. Ils ont tout de même prouvé leur courage en reprenant la poursuite et en terminant sur le podium, deux minutes derrière le deuxième.



Des blessures dans la Team OPT



Léon Hamatai, peperu de la Team OPT, nous raconte sa course : "on est bien sorti et on a essayé de surfer jusqu'à Moorea. On se sentait bien, mais on a eu un pépin à la sortie de Moorea, on a chaviré et on a pris un bon retard. On a comblé notre retard et réussi à revenir sur les deux équipes, mais ça nous a tués. On est satisfait quand même d'avoir atteint le podium, ça commence bien la saison. Surtout par rapport à un mauvais début d'année. On a mal commencé l’entraînement, certains piliers de la formation se sont blessés. Moi je suis nouveau dans le club, je m'adapte à mes copains. Mais le niveau y est, l’entraînement est là et ça a marché aujourd'hui !"