Va’a Marathon – Championnat du monde : Remise de diplôme pour les bénévoles

Parole à Hinarii Mervin



« J’étais hésitante au départ puis je me suis dit pourquoi ne pas me lancer et apprendre à sauver des gens, au cas où. Cela peut être des personnes de ma famille ou des personnes que l’on ne connaît pas, dans la rue. Cela m’a plu alors j’ai décidé de continuer. »



« C’est venu au bon moment car je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Je m’ennuyais dans le quartier car il n’y a pas grand chose à faire. J’ai fait des études d’aide-soignante mais j’ai ensuite arrêté. Cela m’a rappelé mes études, donc j’ai saisi cette chance de m’y remettre. »



« C’est super car on sera au premier rang. Et puis s’il y a un problème, les athlètes pourront compter sur nous. C’est une fierté pour nous de participer à un tel événement. Merci au COL et à tous les sponsors qui nous aident à avancer dans la vie. »