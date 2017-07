Va'a : Les insolites des championnats du monde

PIRAE, le 1er juillet 2017 -Derrière les courses que nous avons suivies en direct il y avait toute une machine, dont il faut saluer le beau fonctionnement, mais qui a eu ses petits ratés. Première édition et météo capricieuse obligent... Entre le village qui menace de s'envoler, les 200 bénévoles obligés de porter des vêtements sales et des médias étrangers qui mettent la pagaille, ces quatre jours de courses non-stop n'ont pas manqué de sel. Ci-dessous quelques exemples, en partie tirés du Live de Tahiti Infos. On soulignera d'abord la qualité de l'organisation pendant les quatre jours d'épreuves pour sa capacité à trouver rapidement des solutions à toutes les crises qui ont pu se présenter et à s'adapter efficacement.Ainsi les fameux 200 bénévoles mobilisés, dont une majorité venait des quartiers de Pirae, ont souffert de quelques problèmes avec les fournisseurs. Il manquait en particulier des vêtements aux couleurs de la compétition destinés aux bénévoles, qui ont donc dû porter les mêmes tenues plusieurs jours de suite... Ou faire une lessive le soir. Autre problème d'approvisionnement : les vêtements distribués ont souvent été aux tailles chinoises ! Mais tout le monde a au moins eu un ensemble officiel, en attendant les prochaines livraisons qui serviront de souvenirs collectors...De leur côté les délégations et les médias étrangers ont passé les trois premiers jours de la compétition à se plaindre que les images télévisées étaient presque entièrement consacrées aux équipes tahitiennes… Le problème selon TNTV étant que même avec 2 bateaux et plusieurs drones sur l'eau, quand il y avait plusieurs courses en même temps les cameramen étaient obligés de rester avec les équipes de tête (donc les Tahitiens…) !En parlant de drones, les médias étrangers ont souvent ignoré toutes les consignes du COL en déployant leurs propres drones et en interviewant leurs compatriotes directement sur la plage des arrivées. "Lost in translation" ou résistance passive ? A les entendre, un peu des deux...Les retards de près d'une heure dans le lancement de certaines courses ont une explication plus amusante : le COL avait fait ses plannings avec son expérience des chronos tahitiens. Mais parmi les équipes étrangères, certaines étaient très loin de ce niveau… Et il fallait attendre les dernières équipes pour lancer la suite !