Va’a : Kévin et Tupuria vainqueurs à la Takapuna Beach Cup 2017

Lors de la première journée et pour les course de 5km en V6, l’équipe des Îles-sous-le-vent fini deuxième en un peu plus de 23 minutes, derrière Pinelua Open, et devant la team Parahata Open.



Puis le lendemain, les courses V6 de 18 et 42km, les équipes maori se sont toutes imposées dans les différentes catégories hommes et femmes. A noter que l’équipe des Îles-sous-le-vent fini 4ème de la 42 km Open Hommes.



Enfin lors du dernier jour de course, en V1 relais, la team Tupuria King/Kévin Céran Jérusalémy ont raflé les premières places en Open Homme. Ils ont terminé la course des 24 kilomètres en 02h 06mn et 04 sec. La team Îles Sous Le Vent avec Moetaua Rua et Marcelino suit juste derrière, avec deux minutes d’écart. Enfin, les troisième et quatrième marches du podium reviennent aussi aux équipes tahitiennes Apetahi, et Tamarii.



Suivez nos aito à l’international sur www.sportstahiti.com.