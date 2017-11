Va’a – Focus Steeve TEIHOTAATA : « L’extraterrestre » de Bora Bora

Parole à Steeve Teihotaata :



Steeve, présente nous ton parcours ?



« Je suis originaire de Bora bora et issu d’une famille où tout le monde rame. Mon grand-père était le président du club de Fa’anui et j’ai tout naturellement grandi dedans. Je m’y suis mis sérieusement à l’âge de 13 ans, coaché essentiellement par mon grand-père et mes oncles. »



On te surnomme l’extra-terrestre, pourquoi ?



(Rires) « Ah, ça ce sont les gens qui le disent… Je pense que c’est en lien avec mon arrivée à Tahiti au Lycée où j’ai commencé à participer aux grandes courses de va’a (Aito et Super Aito) que j’ai toutes gagnées alors que je n’étais que junior. »



On fait comment pour s’entraîner dans 3 disciplines différentes ?



« Je me fais plaisir sept jours sur sept. Je partage mon temps libre avec des copains qui ont les mêmes passions et qui sont du même niveau. Je n’ai pas de programme spécifique. Mes entraînements durent de une à cinq heures selon le feeling, les vagues…J’alterne avec le va’a, le SUP et le paddle et je complète avec de la course à pied et de la musculation. Je me concentre un peu plus sur une discipline selon mon planning de compétition. Je n’ai pas de coach sportif attitré mais j’ai eu la chance de bénéficier des précieux conseils de Roberto Cowan pour la musculation et de Teiva Izal pour la course à pied. »



Il y a les entraînements en V6 avec la team EDT ?



« Près de 80 % de l’équipe 1 (Rete Ebb) est dans la même configuration que moi. On rame ensemble depuis près de quatre ans donc on se connait très bien. On s’entraîne individuellement juste un mois avant les grandes courses, on se retrouve pour peaufiner le tout. »