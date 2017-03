Va’a » Eimeo Race » : Rangiroa, Bora Bora et le Lycée du Taaone au palmarès

Tout avait pourtant bien commencé en baie de Paopao où fût donné le premier départ de la course. Mais à l’issue de la 3ème étape, le contre la montre, la pluie et le vent allaient s’inviter pour rendre la tâche encore plus rude aux jeunes Aito en herbe. C’est ainsi que suite aux intempéries, le comité organisateur décidait d’annuler deux étapes. Avec l’accalmie, la course reprenait donc officiellement à la 7ème étape.



En Piri Teina (Minimes) , c’est un mano à mano entre le collège de Rangiroa et celui de Notre Dames des Anges (NDA) qui allait ponctuer la course. A l’arrivée, c’est finalement le collège de Rangiroa qui arrache la victoire d’un point. Le collège de NDA prend la seconde place tandis qu’un autre collège des îles, celui de Faaroa, complète le podium.



Chez les Teina (cadets), un autre duel allait tenir en haleine les établissements. Bora Bora tenant du titre, voulait renouveler sa performance de l’année précédente mais le collège de Pomare proposait une opposition de taille en remportant quelques étapes. Mais à Temae, c’est bien le collège de Bora Bora qui remporte cette édition 2017 devant le collège de Pomare et le Lycée Paul Gauguin.



En Taurea (Juniors), Le Lycée du Taaone composait majoritairement des juniors de Mou’a Tamaiti no Papara a écrasé la concurrence et remporte la Eimeo Race 2017. Le Lycée Saint Joseph, emmené par Revi Thon Sing prend la seconde place et le Lycée Samuel Raapoto complète le tiercé gagnant.



Suivez l'actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.