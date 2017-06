Va’a – Air Tahiti Race : Kévin Céran-Jérusalémy est prêt pour les championnats du monde

Ils étaient plus de 120 à s’élancer au départ en direction de la passe de Papeete. Pas de détachement significatif dans le lagon. On a toutefois remarqué les accélérations à tour de rôle de Hikutini Chevalier, de Kévin Kouider et de Tupuria King.



Le Néozélandais était arrivé au Fenua la veille et n’a pas souhaité attendre trop longtemps avant de se mesurer aux aito locaux puisqu’il a les championnats du monde et le Te Aito en ligne de mire.



Dès la sortie de la passe de Papeete, Kévin Céran Jérusalémy a mis les bouchées doubles pour creuser l’écart avec Manutea Millon et Paiateuira Tamaitahio. À la passe de Taapuna, il a une centaine de mètres d’avance sur le reste des compétiteurs. À l’arrivée à Vaitupa, Kévin est seul. Cette victoire lui permet de se conforter dans sa position de favori pour le Te Aito 2017. Sport Tahiti