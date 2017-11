VTT - Grimpette du Belvédère : Fabienne Lee et Cédric Wane battent des records

La grimpette du belvédère, proposée par l’as Pirae Cyclisme, a eu lieu dimanche matin à Pirae. Les fonds récoltés étaient destinés à l’association SOS Suicide. Deux nouveaux records ont été établis en VTT, malgré le mauvais temps. L’édition a été remportée par Cédric Wane et Fabienne Lee en VTT, Frédéric Tete et Ophélie Renaut en course à pied.



À J-2, ils étaient près de 200 inscrits à vouloir courir et pédaler pour la bonne cause mais le mauvais temps a dissuadé une bonne partie des concurrents. La course était organisée par l’AS Pirae sous l’égide de la fédération tahitienne de cyclisme, en partenariat avec l’association SOS Suicide.



En vélo, il y avait ceux qui grimpaient en VTT et ceux qui choisissaient le vélo de route, plus léger. Malgré son choix (VTT), Cédric Wane s’est imposé au scratch en enregistrant, en prime, un nouveau record (25’04). Ce fut également le cas pour Fabienne Lee, qui termine le parcours devant Wendy Taruoura, la seule autre femme, en 50’.



En course à pied, le vétéran Frédéric Tete passe l’héliport en premier avec un temps de 36’04. Ce fut ensuite au tour d’Ophélie Renaut, la première femme, de franchir la ligne d’arrivée en 59’. Sport Tahiti