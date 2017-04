VTT – « Crankworx 2017 » – Bons résultats pour Temarii Buillard à Rorotua

Au programme pour Temarii, 3 jours de compétition… Le 30 Mars, c’est une compète de « Whip Off », à laquelle il s’est attaqué, le but étant de prendre un saut en balançant l’arrière du vélo vers l’avant et le ramener. Malheureusement, son manque d’expérience sur les gros sauts l’a un peu handicapé et il n’a pas atteint la finale.



Sur l’épreuve de « Down Hill IXS », ils sont 4 locaux à s’être alignés… Edouard Babin a fini à la 126e place, tandis qu’Eric Foschiano et Didier Herve ont pris la 169e et la 172e place. Sur ce même parcours, Temarii a montré encore une fois qu’il a un bon niveau en prenant la 42e place.



« La piste de DH était très dure à cause de la pluie qui est tombée il y a quelques jours. J’ai eu beaucoup de « crashs » durant les entraînements du coup, le jour de la course, je ne voulais pas prendre trop de risques. Mais je suis content de roulé avec les meilleurs rideurs du monde, car à chaque fois, j’apprends beaucoup de choses ».



Enfin, sur le « AIR DH », Temarii est arrivé 51e sur 164 athlètes. On peut noter également la participation des 2 enfants de Didier Herve: Tamaterai et Rainoa qui ont participé au Kidsworx.



Temarii Buillard,



« Je suis content de mes résultats, car on a très peu de moyens à Tahiti et puis je roule en 26 pouces avec le même vélo que l’année dernière, les pros sont en 27,5 . Merci beaucoup à Aumoana Monnot pour son vélo, il m’aide énormément. Merci aussi aux autres riders qui m’on accompagnés, merci à mes parents et mes amis. Un grand merci aussi à mes sponsors, « Air Tahiti Nui », « Grannys », « Papeete Cycling club » et à la « FTC ». »



Le prochain Rendez-vous international pour notre aito sera, peut-être, la 2e étape du Crankworx World Tour 2017 : les Gets en France.



