VHILS, une star de l'art urbain contemporain à Tahiti...

En créant le programme des résidences d'artistes "URBAN TIARE" (TIARE pour Tahiti International Art Residency Experience), Ono'u offre l'opportunité de découvrir et suivre en action en Polynésie française les plus grands noms de l'art urbain contemporain.



L'équipe du festival Ono'u qui a déjà fait venir en Polynésie française l'élite du graffiti et du street art a établi une véritable passerelle entre Tahiti et les grandes villes mondiales. Au musée du street art de Tahiti les visiteurs ont pu dernièrement découvrir des oeuvres originales de graffiti en 3D, du "Trash art", du graff avec "mapping video", du "calligraffiti", du "light-graff", des anamorphoses, des assemblages et diverses installations fascinantes, réalisés par des artistes majeurs du graffiti et de l'art urbain tels que Askew (NZ), Bordalo (POR), Cranio (BRE), Hoxxoh ((USA), Inkie (ANG), Okuda (ESP), Peeta (ITA), Seth (FR)...



Un espace innovant que Sarah Roopinia la jeune polynésienne fondatrice du festival Ono'u et son équipe ont conçu comme un "laboratoire" de la création, totalement unique à Tahiti. Ce sera également un lieu de réception et de résidence des artistes du festival Ono'u.



" Pendant le festival du graffiti et du street art à Tahiti les artistes sont nombreux à être présents au même moment. Alors nous proposons aussi en 2017 le programme URBAN TIARE au Musée du street art de Tahiti, pour permettre aux amateurs d'art de rencontrer et de regarder travailler individuellement ces grands noms de l'art urbain, en dehors des dates du festival ", explique l'organisation.



Le festival, le Parcours et le Musée Ono'u ont permis à Tahiti et à Papeete d'intégrer la scène street art internationale et de connecter des villes comme Paris, New-York, Los-Angeles, Berlin, Lisbonne, Melbourne, Auckland, Sao-Paulo et d'autres villes... L'aventure se poursuit en 2017, et après le succès de la résidence de MARKO93 en janvier, c'est maintenant au tour de VHILS d'être l'invité d'Ono'u à Tahiti.



Vous pourrez suivre toutes les informations sur la venue de VHILS du 27 février au 5 mars



sur Facebook @onou2014



sur Instagram @onoutahiti



et au Musée Ono'u du street art de Tahitin 12 rue Jeanne d'Arc - Centre Vaima - Papeete (ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures).