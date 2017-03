V1, Sup, Kayak, prone – Ari’i Hoe no Papeete : Tutearii Hoatua devant Steeve Teihotaata

La course Ari’i Hoe no Papeete fait désormais partie des courses incontournables de la saison sportive. Elle est organisée par le club Papeete Va’a-Kayak et son président Charles Villierme, qui est également le président de la fédération tahitienne de kayak. La catégorie la plus représentée a été le va’a avec 51 participants, vient ensuite le Sup avec 32 participants, le kayak avec 20 participants et le prone paddle avec 4 participants.



Malgré les efforts de l’organisation, on constate une faible participation chez les femmes avec 11 participantes seulement sur le total des quatre catégories. Seulement 2 en Va’a, 5 en Sup, 3 en prone et 1 en kayak. Certaines ont déploré sur les réseaux sociaux leur faible voire leur absence de représentativité médiatique suite à la course.



En V1, c’est le junior gagnant du Super Aito 2016 qui s’est imposé. On se rappelle qu’il avait pu coiffer au poteau Steeve Teihotaata et Kevin Céran-Jérusalémy suite à un accrochage entre les deux ténors à quelques dizaines de mètres de l’arrivée du Super Aito. Le message est désormais clair, il faudra compter le rameur de Tautira. Il termine à la première place devant Steeve Teihotaata, Paia Tamaititahio et Kyle Taraufau, le vainqueur de la Taaroa Race du week end dernier.