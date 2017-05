V1: Rapa Nui dans les starting block !

Carla Mora Luksic et Lucien Amigues Hotu, sont les sélectionnés en V1 Open femme et Open homme de Rapa Nui. Deux profils différents, mais partageant la même envie de se surpasser et de représenter leur pays pour ces 1ers Championnats du Monde de Va’a – marathon.



Depuis quand pratiquez-vous le va’a?

CML: J’ai commencé le va’a en 2015

LAH: J’ai commencé à ramer à l’âge de 14 ans



Pourquoi avez-vous choisi ce sport ?

CML: Ce sport m’a tout de suite attiré et le fait de voir les autres s’entraîner m’a encore plus motivé. J’aime la mer, je ne pouvais pas pratiquer le surf mais le va’a m’a permis d’être tout de même proche de la mer. Depuis le premier jour où j’ai essayé cette discipline, je suis tout de suite tombée amoureuse du va’a.

LAH: Tout d’abord parce que j’aime cette discipline et qu’elle fait partie de notre culture polynésienne. La mer est très importante pour moi et le va’a est une manière de réfléchir et de me connecter avec l’environnement. Tous les jours, j’essaye de me dépasser et de me donner à plus de 100% afin d’atteindre mes objectifs personnels.