Une zone instable perdure sur l'archipel de la Société

PAPEETE, le 20 février 2017 - Les îles du Vent sont maintenues en alerte orange. Dans la nuit de dimanche à lundi, Météo France a relevé des précipitations s'approchant des 50 mm en une heure, à Mahina et à Punaauia.



"Ce lundi, les développements convectifs vont persister et occasionner localement de fortes averses. Cependant les cumuls de pluies au fil du temps devraient être de moins en moins importants. Mardi, les nuages restent nombreux mais avec des averses moins fortes ", indiquait, hier, le bulletin d'alerte de Météo France.



De leurs côtés, les îles Sous-le-Vent restent également en vigilance orange. " Mardi, le ciel reste chargé mais avec des averses moins fortes" précise Météo France.



" Nous étions en vigilance orange pour la Société, cette couleur correspond à la forte précipitation générée par des nuages orageux. L'instabilité du temps est toujours là, nous avons tous les ingrédients pour que les nuages puissants puissent encore se former dans la nuit et dans la matinée de demain et générer d'importantes précipitations. Il faudra attendre mercredi pour constater une nette amélioration de la situation ", précisait un analyste de Météo France hier, avant d'ajouter : "Les grosses pluies qui se sont abattues sur la Polynésie dernièrement sont liées à la zone de convergence intertropicale. Il y a des vents de sud-est en provenance de l'hémisphère sud avec des vents de nord-est de l'hémisphère nord, combinés à la chaleur et l'humidité dans l'air."



Mais le mauvais temps ne va pas s'arrêter de sitôt. En effet, " la zone de convergence du Pacifique sud est en dessous de l'équateur. Le phénomène est similaire à la zone de convergence intertropicale, mais ces vents convergent sur notre zone, c’est-à-dire de la Société et jusqu'aux Samoa. À l'intérieur de cette zone, des dépressions peuvent naître, comme celle qui est apparue aux Fidji. Cette dépression a tendance à descendre vers le sud-est et devrait approcher les Australes dans la nuit de mardi à mercredi avec un renforcement de vent, sans atteindre le stade de cyclone. Météo France est sur le pied de guerre pour ne pas laisser ce phénomène nous prendre en surprise, surtout aux Australes ."