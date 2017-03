Une vingtaine de maisons inondées à Hitiaa et le recensement n'est pas encore terminé

ILES SOUS LE VENT :



Le temps reste instable jusqu'à vendredi soir avec de la grisaille et des épisodes pluvieux doublés de grains orageux. Ces derniers sont plus marqués et fréquents vendredi avec des précipitations localement fortes.

Vent modéré, d'Est-Nord-Est ce jeudi puis de Nord-Est à Nord vendredi. Rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud de l'ordre d'1 mètre 50. Petite houle longue de Nord-Ouest.



TAHITI ET MOOREA :



Le temps instable et la grisaille restent tenace encore ces jeudi et vendredi. Les passages pluvieux touchent principalement les côtes Nord et Est jeudi, avant de se généraliser à l'ensemble du littoral vendredi. Les précipitations sont localement de forte intensité Températures extrêmes prévues : 25 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré, d'Est-Nord-Est ce jeudi puis de Nord-Est à Nord vendredi avec des rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud de l'ordre d'1 mètre 50. Petite houle longue de Nord-Ouest.



MARQUISES :



Temps nuageux à passagèrement très nuageux jusqu'à vendredi soir avec des averses parfois orageuses. Les précipitations peuvent être localement fortes.

Vent de secteur Est faible à temporairement modéré.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de secteur Sud d'1 mètre à 1 mètre 50. Petite houle longue de Nord-Ouest.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Un temps perturbé se maintient sur un large quart Nord-Ouest des Tuamotu. Ainsi pour ce jeudi, entre Takaroa, Rangiroa, Makatea, Fakarava et Anaa, le ciel oscille entre averses, grains orageux et périodes d'accalmie. Vendredi, peu de changement si ce n'est une activité pluvieuse en recul vers Takaroa, Anaa. Ailleurs, le ciel est plus clément, malgré quelques nuages et averses vers Rikitea.

Vent de secteur Est modéré.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant sur le quart Sud-Est 2 mètres jeudi puis 3 mètres vendredi. Ailleurs, elle atteint d'1 mètre 50 à 2 mètres. Petite houle longue de Nord-Ouest.



AUSTRALES :



Un temps maussade touche le Nord Australes les deux prochains jours. Au programme, jusqu'à vendredi inclus, grisaille, averses et autres grains orageux vont se succéder, ne laissant que peu de place aux éclaircies. Les précipitations peuvent être localement de forte intensité notamment vendredi. Par contre, du côté de Rapa, le ciel est plus clément avec un ciel tout au plus voilé, mais venteux.

Vent de secteur Est modéré à assez fort avec des pointes à 70 voire 80 kilomètres/heure, notamment vers Rapa.

Mer forte. Houle longue de secteur Sud de 2 mètres 50 à 3 mètres, croisée à une mer du vent de secteur Est de 2 mètres à 2 mètres 50.