Une trentaine de maisons inondées cette nuit à Papeari

PAPEARI, le 03/02/2017 - De fortes pluies se sont abattues cette nuit sur Tahiti, et plus particulièrement sur la partie Sud de l'île. À Teva i Uta, la nuit a été courte pour les habitants du PK 54 à Papeari. Une trentaine de maisons ont été inondées et moins d'une centaine ont eu de l'eau dans leurs jardins. Des chiffres provisoires puisque le recensement, des familles touchées par ces fortes pluies, continue.



Bien qu'épargnée lors des intempéries du 22 janvier dernier, la commune associée de Papeari a subi plusieurs inondations au niveau du PK 54, avec les fortes pluies qui ont frappées l'île de Tahiti, cette nuit.



Si le recensement des familles touchées par ces pluies n'est pas encore terminé, la municipalité dénombre déjà une trentaine de maisons qui ont été inondées, et moins d'une centaine de jardins remplis d'eau. Des moteurs de voitures ont également été noyés Selon la mairie, ces quartiers " en forme de cuvette " possèdent " des terrains assez bas. Lorsqu'il pleut beaucoup, soit la rivière déborde, soit, l'eau stagne. Mais on n'imaginait pas que cela se passerait comme cela ". " L'eau serait montée jusqu'à plus de 60 cm ", ont constaté ce matin les équipes municipales.



La zone concernée s'étendrait sur " environ 800 m ".



Sur place, la municipalité a mis en place son plan communal de sauvegarde. Les maires de Teva i Uta et de Papeari sillonnent les secteurs " pour identifier les habitations inondées et surtout faire les évacuations d'urgence pour ceux qui étaient le plus touchés. Quelques foyers ont ainsi été évacués vers la salle omnisports de Papeari ", informe un communiqué de la mairie de Teva i Uta.



Les services de sécurité et les services techniques de la commune sont également sur le terrain, depuis 2h30.



La municipalité invite toutes les familles ayant subi des dégâts, à se faire connaitre. Le numéro de la cellule de crise est le 40 57 40 30. Le Directeur général des services, Michel Souché est également disponible au 40 57 33 60.