Une soirée hommage à Conrad L. Hall, seul directeur photo tahitien oscarisé

PAPEETE, le 26 juillet 2017 - Le fils de James Norman Hall, Conrad L. Hall, a été directeur de photographie sur de nombreux tournages. Sa carrière a duré trente ans, il a été nommé une dizaine de fois aux Oscars et a été récompensé trois fois. Un record que la Polynésie a oublié ou n’a même peut-être jamais su. Le musée James Norman Hall lui rend hommage ce vendredi avec la diffusion de Butch Cassidy et le Kid.



La soirée se déroulera en trois temps : un cocktail dinatoire, une présentation du film et de Conrad L. Hall par sa propre fille, Kate Feist Hall et la diffusion du film Butch Cassidy et le kid. Le film, qui dure 110 minutes, a valu à Conrad L. Hall son premier Oscar.



" Nous essayons d’honorer Conrad L. Hall, le fils de James Norman Hall, car il n’est pas ou peu connu ici ", explique Viviene Millet du musée James Norman Hall. "James Norman Hall déjà n’a pas une grande renommée. C’est pourtant grâce à lui, en partie, qu’Hollywood s’est intéressé à Tahiti."



James Norman Hall (1887-1951), aventurier, soldat, pilote de chasse, a aussi été écrivain, romancier et poète. Il a co-écrit avec Charles Nordhoff le roman historique Les Révoltés de la Bounty paru en 1932. Ce livre, premier épisode d’une trilogie de la Bounty avec les deux récits autonomes Dix-neuf hommes contre la mer et Pitcairn, a inspiré le film Les Révoltés du Bounty tourné en 1962 avec Marlon Brando.



James Norman Hall a eu un fils, Conrand L. Hall qui a eu une fille, Kate Feist Hall. Cette dernière vit en partie à Tahiti. " Vendredi j’introduirai le film, je parlerai de mon père en passant des photos de lui que j’ai rassemblées pour l’occasion. "



L’intervention, non formelle, tiendra plus d’un échange questions-réponses plutôt que d’un exposé. " Je m’exprimerai en fonction de l’intérêt du public, on verra si ça prend. " Elle envisage de détailler des photos prises lors de tournages, de parler de la façon dont son apprenait qu’il était engagé sur un film à une époque où il n’y avait pas de téléphone portable ou bien encore de parler de ce dernier oscar qu’il n’a jamais pu aller chercher. " Il a su qu’il était nommé pour Les Sentiers de la perdition, mais c’est son fils qui est allé récupérer l’Oscar gagné. "



Sa carrière de directeur de photographie a été remarquablement longue, 50 ans. Il a été nommé pour Morituri (1965), Les Professionnels (1966), Sang-Froid (1967), Le jour du fléau (1975), Tequila Sunrise (1968), À la recherche de Bobby Fisher (1993) et Préjudice (1998). Il a reçu trois oscars, le premier pour Butch Cassidy et le Kid (1969), le deuxième American Beauty (1999) et le troisième pour Les Sentiers de la perdition (2000). Il a par ailleurs son étoile sur le fame walk d’Hollywood.



Rendez-vous ce vendredi pour découvrir l’homme, derrière l’illustre directeur de photographie. " C’était une personne humble, qui n’aimait pas les grandes soirées de son milieu. "