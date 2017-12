Une semaine de formation au changement et à la transformation digitale

PAPEETE, le 1er décembre - Anuanua formation organise une semaine de conférences et formations sur le thème de la conduite du changement, de l'innovation managériale et de la transformation digitale en avril prochain. La semaine sera animée par David Autissier, directeur de la chaire Essec du changement et de l'innovation managériale, expert auprès des grands groupes en stratégie de transformation depuis 20 ans.



" David Autissier connaît son sujet, à savoir le changement, l'innovation managériale et la transformation digitale ", assure Alain Dusart de Anuanua Formation. " Il travaille dessus depuis 20 ans, il a le recul nécessaire. "



Ces thèmes seront abordés à l'occasion d'une semaine de conférences et formation du 24 au 27 avril prochain organisée par Anuanua Formation. Il sera question d'apprendre à piloter le changement, de réussir la mise en œuvre de ses projets en matière de développement commercial, de réorganisation internet, de projet de ressources humaines, de démarche qualité ou de déploiement informatique.



Un professionnel parle au professionnel



David Autissier est directeur de la chaire Essec du changement, de l'innovation managériale et de l'excellence opérationnelle. Il accompagnera les participants dans la mise en place de stratégies, de méthodes et outils adaptés, dans le renforcement de l'adhésion des managers et salariés aux projets d'entreprise. Il les éclairera sur la dynamique d'innovation managériale à travers les nouveaux modes de coopération : co-développement, design thinking,…



Une conférence sera donnée la journée du 24 avril sur le thème : réussir le changement et la transformation digitale avec la participation du syndicat Open et de la CPME. Le 25 sera consacré à la prospective et l'innovation managériale toujours avec l'Open et la CPME. "Ces deux journées se découperont ainsi : théorie le matin et atelier pratique l'après-midi" , annonce Alain Dusart.



Le jeudi 26 et vendredi 27 c'est une formation qui sera proposée sur la gestion du changement et a transformation digitale. " À cette occasion, une certification Essec C2C sera possible ", indique Alain Dusart.



Pour le privé et le public



Ces journées sont à l'attention des entreprises privées mais aussi des collectivités. " Souvent, de l'intérieur, on a l'impression de vivre une situation difficile unique en cas de changement, cette formation est une opportunité d'échange à ce propos. C'est un temps pour se poser, se nourrir et réfléchir ", résume Alain Dusart.