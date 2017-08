Une réunion technique pour le « Village Tahitien »

PAPEETE, le 11 août 2017- Le Vice-président Teva Rohfritsch et les ministres Jean-Christophe Bouisssou et Nicole Bouteau ont reçu une partie des membres du groupement pour définir le projet d’aménagement du « Village Tahitien »,.



Le Vice-président Teva Rohfritsch a reçu, vendredi, une partie des membres du groupement pour définir le projet d’aménagement du « Village Tahitien », en présence du ministre du Logement, de l’aménagement et de l’urbanisme, Jean-Christophe Bouisssou et du ministre du Tourisme et des transports internationaux, Nicole Bouteau.



L’équipe, dont certains membres ont fait le déplacement depuis les Etats-Unis et Hawaï, a rendu ses premières observations suite aux diverses rencontres, visites et réunions organisées cette semaine à Tahiti et Moorea.



Cette rencontre a permis d’amorcer les réflexions sur la base programmatique et le plan de masse d’allotissement proposé par le Gouvernement, de rappeler les orientations principales du projet et de présenter le planning des études à venir.



L’équipe présentera prochainement différents scénarios du projet dont l’arbitrage se fera lors du prochain Comité de pilotage du projet « Le Village Tahitien ».