Une première baleine à bosse observée aujourd'hui à Moorea

Les toutes premières baleines à bosse sont arrivées en Polynésie au début du mois de juin. Les mégaptères ont été vus d'abord par un pêcheur référent de Mata Tohora au large de Rurutu, dans l'archipel des Australes, puis aux Îles Sous-le-Vent (Maupiti, Bora Bora, Raiatea et Taha'a). Des cachalots avaient été également rencontrés à Moorea. Désormais, les mammifères marins sont donc à proximité des côtes tahitiennes. La Polynésie est un espace migratoire où ils viennent mettre bas et allaiter, mais aussi se reproduire et se reposer. Afin de ne pas les déranger pendant cette période cruciale, n'oublions pas de respecter les règles d'approche…