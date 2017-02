Une plantation de 1 653 pieds de paka détruite à Papara

PAPARA, le 7 février 2017 - Les gendarmes de la brigade de Papara ont interpellé, hier lundi, un pakaculteur de 24 ans à la tête d'une plantation de 1 653 pieds.



Agissant sur "renseignement", les gendarmes de la brigade de Papara se sont présentés hier lundi au domicile d'un particulier situé à hauteur du PK 39,2, côté montagne. Les investigations ont permis de confirmer l'existence d’une plantation de cannabis sur les lieux et d'identifier le propriétaire qui a immédiatement été interpellé.



Les opérations de perquisition ont permis la découverte de 1 653 plants de cannabis sur pied ainsi qu’un saladier contenant du papier aluminium et des boites d’allumette destinés au conditionnement de la drogue pour la revente.



Le propriétaire de la plantation, âgé de 24 ans, a reconnu qu’il cultivait du cannabis dans le but de le revendre. Sur instructions du parquet de Papeete, les plants de cannabis découverts ont été détruits par incinération. Le mis en cause fait l’objet d’une convocation en justice pour le 27 avril prochain.