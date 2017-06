Une pirogue hawaïenne boucle son tour du monde en trois ans

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | dimanche 18/06/2017 - Une pirogue traditionnelle hawaïenne à deux coques a bouclé son tour du monde, premier périple de ce genre pour une telle embarcation qu'elle a mis trois ans à accomplir.

Le Hokule’a --qui signifie "étoile de joie" et est le nom hawaïen de l'étoile Arcturus-- est entré dans la marina de la péninsule Magic Island à Honolulu samedi soir après avoir navigué plus de 40.000 milles nautiques (74.000 kilomètres) depuis son départ de l'île d'Oahu en mai 2014.

Une foule bien garnie s'était rassemblée pour célébrer la fin de cette odyssée dont l'objectif était de "tisser un lei (collier de fleurs traditionnel, NDLR) à travers le monde en partageant la sagesse indigène, les initiatives novatrices en matière de conservation et de protection" de l'environnement, ont relevé les organisateurs.

L'équipage a utilisé d'anciennes méthodes de navigation --à l'aide des étoiles, des vents et des courants-- pour se guider comme l'avaient fait les premiers colons polynésiens ayant atteint l'archipel hawaïen il y a plusieurs centaines d'années.

Selon la Polynesian Voyaging Society, le Hokule'a est la première pirogue polynésienne bicoque de voyage construite en 600 ans. Il a effectué son premier trajet en 1976, vers Tahiti en Polynésie française.

Des dizaines de personnes se sont relayées aux escales dans les grands ports pour lui servir d'équipage, après une formation.

Le retour de la pirogue a donné le coup d'envoi à trois jours de célébration au cours desquels seront notamment discuté ses futurs voyages.

"A travers ses voyages, Hokule'a a généré un réveil à travers l'océan Pacifique de la culture, du langage et de l'identité hawaïens, ravivé l'idée du voyage et les traditions de navigation", ont relevé les organisateurs du tour du monde.