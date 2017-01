Une petite fille décède dans un accident voiture à Ua Pou

PAPEETE, le 26 janvier 2017 - Mardi en fin d'après-midi un drame s'est abattu à Ua Pou. Nos confrères de la Dépêche de Tahiti ont révélé mercredi qu'une petite fille de 8 ans est décédée dans un accident de la route.





La journée du mardi 24 janvier s'est achevée dans les larmes à Ua Pou, une jeune maman a perdu le contrôle de sa voiture et basculé dans un ravin sur la piste qui mène de Hakahau à Hohoi.



La mère de famille était accompagnée d'Hinatea, sa fille de huit ans, et de son nouveau-né. Lors de l'accident, la fillette a été propulsée hors du véhicule pendant la chute. Grièvement blessée la petite fille décède sur place. Selon les informations de la Dépêche de Tahiti, la mère aurait réussi à s'extirper du véhicule et à remonter sur la route avec son nouveau-né dans les bras pour demander de l'aide.



Rosa, la jeune maman, gravement blessée et choquée a été secourue par les pompiers qui sont intervenus accompagnés d'un médecin et de gendarmes, avant d'être évasanée à l'hôpital du Taaone. Le corps de la petite fille a été transporté à la morgue en attendant son transfert vers Tahiti où elle sera inhumée.



La jeune mère est la belle-fille de Joseph Ah Scha, représentant de la section des iles marquises à l’assemblée de la Polynésie française.



À la suite de ce drame, l'assemblée de Polynésie a présenté dès mercredi ses condoléances à Joseph Ah Scha et sa famille "i[c’est avec une grande tristesse que nous avons appris le drame qui vient de frapper notre collègue Joseph Ah Scha, Représentant des Marquises, et sa famille […] En mon nom personnel, et au nom de tous les Représentants de l’Assemblée de la Polynésie française, j’adresse à Joseph Ah Scha, à son fils, à sa famille et ses proches, nos plus sincères condoléances et les assure de notre soutien et de notre compassion dans cette soudaine et terrible épreuve]i."



"La vie nous apprend beaucoup, mais jamais elle ne nous prépare à une perte si difficile. Toutes nos pensées sont avec vous pendant cette période de deuil" , indique le ministre de l'Équipement Luc Faatau, dans un communiqué présentant ses condoléances.