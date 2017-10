Une opération internationale de surveillance et de contrôle des pêches menée en Polynésie française

De telles opérations de surveillance maritime en coopération avec les Etats voisins et les principaux partenaires de la France dans le Pacifique sont régulièrement menées dans la zone maritime de Polynésie française.



Elles s’ajoutent à la surveillance permanente conduite par le Centre maritime commun de Polynésie française (CMC-PF), avec les moyens navals, aériens et satellitaires des Forces armées en Polynésie française, sous la direction de son référent surveillance des pêches, le directeur du JRCC.



La ZEE de Polynésie française est réservée aux pêcheurs polynésiens. La stratégie de surveillance de celle-ci et de ses abords vise à s’assurer que l’interdiction de pêche pour les flottilles étrangères y est respectée. Cette stratégie repose sur :

- une analyse quotidienne de l’activité des flottilles de pêches par le CMC-PF par différents senseurs électroniques ;

- le recours régulier à l’imagerie satellite ;

- les missions de surveillance et d’intervention maritime par les aéronefs et navires de la marine nationale.



Ces missions débouchent régulièrement sur des contrôles en haute mer dans le cadre de la Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). S’y ajoutent les contrôles de navires à quai par le Service des Affaires Maritimes (SAM PF).



Ce dispositif est efficient, visible et non prédictible ce qui le rend dissuasif : les flottilles de pêche étrangères se savent surveillées et demeurent à l’extérieur de la ZEE.



Entre le 1er janvier et le 30 septembre dernier, 154 navires de pêche ont été survolés et interrogés, permettant de s’assurer qu’aucun n’était en action de pêche à l’intérieur de la ZEE.