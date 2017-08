Une nouvelle antenne des affaires sociales à Mahina

PAPEETE, le 04 août 2017 - Vendredi, le ministre de la santé et des Solidarités, Jacques Raynal à inauguré les nouveaux locaux de la circonscription d’action sociale de Mahina-Hitia’a O Te Ra et des Marquises, situés dans la commune de Mahina.



Les nouveaux locaux de la circonscription d’action sociale de Mahina-Hitia’a O Te Ra et des Marquises ont été inaugurés, vendredi après-midi, à Mahina par le ministre des Solidarités, Jacques Raynal.



La circonscription se décline en 3 secteurs géographiques distincts : Mahina avec une population de 14 368 habitants, Hitia’a O Te Ra avec une population de 9585 habitants et les îles Marquises avec une population de 9261 habitants. Soit un total, pour les 3 secteurs, de 33 214 habitants, dont 10 213 relèvent du régime de solidarité de Polynésie française.



Ces nouveaux locaux étaient attendus par les services sociaux de la côte Est avec impatience. D'ailleurs selon le ministre de la santé et des Solidarité, "c'était extrêmement nécessaire parce que le bâtiment qu'ils occupaient était délabrés. Je l'avais visité en février de cette, nous sommes très satisfaits de l'occupation de cette maison qui existait déjà et que nous avons aménagée pour accueillir le service social et le SEFI. C'est une façon de rendre le service plus efficace et l'accueil plus attractif."



Outre les aides sociales, Mahina, Hitia’a O Te Ra et les Marquises ont également bénéficié d’aides pour les personnes âgées, les personnes handicapées et la petite enfance avec un accompagnement dans le cadre du surendettement et de l’admission au RSPF.



En 2016, 4214 enquêtes sociales ont été diligentées pour l’ensemble des trois secteurs afin de répondre au mieux aux demandes d’aides sociales et 2966 aides ont été octroyées au titre du Fonds d’Action Sociale. Le secteur concerne plus de 34 000 habitants, la direction des affaires sociales estime à environ 11 000 personnes au RSPF dans le secteur de cette antenne.

Ces nouveaux locaux regroupent en tout 9 agents, huit pour la DAS et une pour le SEFI, en tout la circonscription comprend 13 agents.



Le SEFI dénombre 1237 demandeurs d'emplois actifs pour la côte Est, 713 à Mahina et le reste est concentré sur le reste de la côte. Ce bureau a pour vocation de "permettre aux usagers d'avoir un conseiller référent dans le lieu où ils habitent. L'objectif c'est soit de trouver un emploi en accès direct, soit de passer par la case formation professionnelle pour obtenir un emploi. L'objectif reste l'employabilité. Ils ont leur conseiller en antenne pour leur faire un diagnostic exhaustif et après leur construire un parcours jusqu'à l'insertion professionnelle", détaille Hina Grepin-Louison chef de service du SEFI.



L’ouverture de ces locaux permet d’offrir un accueil des publics les plus fragilisés dans des conditions optimales, de garantir à chacun un espace permettant de préserver la confidentialité des entretiens avec un traitement objectif de chaque situation, tout en mettant à disposition des partenaires les plus incontournables un espace d’échange et de concertation. "L'objectif principal c'est vraiment un accompagnement et une prise en charge optimale" conclu Christiane Ah Scha la directrice des affaires sociales.