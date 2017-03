Une marche pour dénoncer les violences

Le haut-commissaire a fait le point samedi, dans un communiqué, sur les violences commises en Polynésie français e. " Le nombre de faits constatés de violences s’élève à 2 600 en Polynésie française sur l’année 2016. Parmi ces 2 600 faits, le volume des violences commises dans la sphère familiale ou de connaissance, qu’elles soient physiques ou sexuelles, est en augmentation", a indiqué le représentant de l'Etat. "Ces violences intrafamiliales sont une priorité du plan de prévention et elles doivent être sévèrement réprimées. De nombreuses actions ont été déployées, comme la mise en place du « Téléphone Grave Danger » ou le développement de l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences conjugales."

Concernant la délinquance des mineurs, le haut-commissaire précisé : "je n’observe pas une augmentation non maîtrisée du nombre de mineurs mis en cause comme j’ai pu le lire ou l’entendre mais la vigilance doit être maintenue, car il apparaît que la problématique se situe aussi autour des devoirs parentaux, car malgré la forte implication des relais associatifs et sportifs, de jeunes mineurs, parfois en rupture scolaire, s’engagent sur le chemin de l’alcool et des stupéfiants."

L’association Vahine Orama prévoit d'aller prochainement à la rencontre des adolescents dans les établissements scolaires de l’ile sœur pour les sensibiliser aux valeurs familiales ainsi qu’à la cause des femmes.