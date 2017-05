Une journée à Cannes: L'ombre de Godard, Jeanne d'Arc version hard rock

Cannes, France | AFP | dimanche 21/05/2017 - Voici les hommes, les femmes, les films, événements et anecdotes qui ont marqué la quatrième journée de la compétition du 70e Festival de Cannes, dimanche:

- L'absent - Pastiché dans "Le Redoutable", l'un des quatre films français en lice pour la Palme d'or et réalisé par Michel Hazanavicius, Jean-Luc Godard est à Cannes... sans y être. Hélas pour lui, le cinéaste de la Nouvelle vague fait un retour peu fracassant sous les traits d'un Louis Garrel, pourtant convaincant. Pour raconter Godard, Hazanavicius a choisi de s'inspirer du livre "Un an après" d'Anne Wiazemsky, son ex-épouse. Jean-Luc Godard, 86 ans, retiré depuis longtemps en Suisse, travaille à son nouveau film, "Image et parole", que Cannes aurait bien aimé sélectionner cette année. - Le clown triste - Véritable star comique aux Etats-Unis, l'acteur Adam Sandler se fait profond dans "The Meyerowitz Stories ("New and Selected"), présenté dimanche en compétition officielle. Il incarne un fils en quête de reconnaissance face à un père écrasant incarné par Dustin Hoffman, dans le rôle d'un sculpteur à l'égo boursouflé.

Cette comédie new-yorkaise pur jus brosse le portrait d'une famille dysfonctionnelle, sans renouveler le genre. "The Meyerowitz stories" est le second film en compétition cannoise à être distribué par la plateforme Netflix, après "Okja" présenté vendredi. - L'héroïne - Jeanne d'Arc au son hard rock, sur un texte de Charles Péguy, dans les dunes du nord de la France : apôtre du mélange des genres, Bruno Dumont s'attaque à un gros morceau du "roman national" français dans "Jeannette", présenté dimanche à la Quinzaine des Réalisateurs, une sélection parallèle. Le réalisateur de 59 ans, en compétition officielle en 2016 avec "Ma Loute", ravira les fidèles de son cinéma surréaliste, mais déroutera certainement une partie du public avec cette comédie musicale. "Le cinéma doit récupérer Jeanne d'Arc. Il faut rendre Jeanne d'Arc à tout le monde", explique le réalisateur à l'AFP. "La foi, c'est une maladie, il faut que l'art récupère la foi. "Moi, je crois à Dieu au cinéma, c'est tout. En dehors, non". - L'anecdote - "Ainsi va la vie à bord du Redoutable" : le journal Le Monde consacre une pleine page, dont un reportage, au sous-marin lancé le 29 mars 1967 dans le port de Cherbourg. Dans son roman, "Une année studieuse", Anne Wiazemsky raconte que cette phrase avait beaucoup diverti Godard qui la répétait à tout bout de champ.

En réalité, cette phrase Godard ne l'a jamais dite: "Je l'ai flanquée dans le livre et ça a été repris mais elle n'est pas de Jean-Luc. C'est mon meilleur ami depuis toujours Jacques Fieschi qui l'a prononcée. Il avait 14 ans. C'était une phrase pour dire qu'il fallait nous adapter". - Sur les marches - L'ex-chef historique du syndicat Solidarité, Lech Walesa, 73 ans, a monté les marches dimanche soir. L'ancien président de la Pologne de 1990 à 1995 est l'invité du 70e Festival de Cannes pour un hommage au cinéaste polonais Andrzej Wajda, décédé en octobre 2016 et Palme d'or en 1981 pour "L'Homme de fer". - L'avis des critiques - "120 Battements par minute" du Français Robin Campillo, film coup de poing en lice pour la Palme d'or, sur le début de la lutte contre le sida en France, à travers le combat de l'association Act Up, a pris la tête du palmoscope cannois pour la presse française. La presse étrangère préfére toujours "Faute d'amour" du Russe Andreï Zviaguintsev, film âpre et étouffant sur la disparition de l'enfant d'un couple moscovite qui interroge la société russe. Réalisé par le Suédois Ruben Östlund, "The Square", qui se moque de l'art et des nantis, arrive en deuxième position, ex-aequo avec "Wonderstruck" de l'Américain Todd Haynes, plongée dans le monde du silence de deux enfants.