Une journée 100% solidaire !

Dans le cadre des 1ers championnats du monde de va’a marathon, le comité organisateur local a organisé une journée de courses de va’a, placée sous le signe de la solidarité.



La baie de Taaone, accueillait les athlètes para va’a et les volontaires de l’événement, qui ont, en avant première pu s’essayer sur les V6 officiels de l’événement !



Des athlètes para va’a dans les conditions réelles des championnats

Une course de 9km dite d’exhibition ouvrira les championnats le 27 juin. Cette course dédiées aux para va’a, rassemblera des athlètes porteurs d’un handicap moteur mais aussi, pour la toute première fois dans l’histoire du va’a, un handicap mental.

Ainsi, pour se mettre en condition réelle, près de 67 athlètes ont pu s’exercer sur le parcours officiel. Si l’esprit de compétition était bien palpable, c’est incontestablement la motivation sans faille des participants qui c’est faite ressentir.