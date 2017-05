Une gardienne de zoo tuée par un tigre en Grande-Bretagne

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 29/05/2017 - Une gardienne de zoo a été tuée par un tigre lundi dans un zoo britannique lorsque le félin a pénétré dans l'enclos où elle se trouvait, a annoncé la police.



Le Hamerton Zoo Park à Huntingdon, au centre de l'Angleterre, a été évacué et fermé au public peu avant midi après l'attaque du félin. "A aucun moment l'animal n'est sorti de l'enclos", a indiqué la police du Cambridgeshire dans un communiqué.



La police a dit avoir été appelée sur les lieux à environ 11h15 locales lorsqu'un "tigre a pénétré dans un enclos où se trouvait une gardienne". "Malheureusement, la gardienne de zoo est décédée sur place", a ajouté la police du Cambridgeshire.



Le zoo a évoqué dans un communiqué un "accident exceptionnel". "A aucun moment la sécurité du public n'a été menacée. Une enquête est en cours et nous espérons annoncer plus de détails dès que nous le pourrons", a ajouté le zoo qui restera fermé toute la journée mardi.



Sur son site internet, le zoo explique qu'il abrite des tigres de Malaisie et du Bengale.



