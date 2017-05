Une formation au logiciel FENIX pour les pros du dédouanement

PAPEETE, 2 mai 2017 - Une session de formations à l'emploi du logiciel de FENIX est organisée les 1er, 6, 16 et 26 juin à la Chambre de commerce, des services et métiers (CCISM). Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 mai.



Une formation du service des douanes sur Fenua Import Export (F.E.N.I.X) aura lieu très prochainement à la CCISM. Ce système d’information automatisé de prise en charge et de dédouanement du fret international est un nouveau système informatique qui couvre l’ensemble de la chaîne de dédouanement et instaure des formalités douanières dématérialisées. Il est important de noter qu’il remplacera officiellement le logiciel SOFIX utilisé par les professionnels du dédouanement vers la fin du mois d’août 2017 ! De ce fait, les personnes qui ne bénéficieront pas d’une des sessions de formation ne seront pas aptes à déclarer sous la nouvelle version.



Réservées exclusivement aux professionnels déclarant en douane et en activité, ces sessions de formation sont uniques et n’auront lieu que les 1er, 6, 16 et 26 juin à l’amphithéâtre de la CCISM, de 8 heures à 15 heures et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 26 mai.



Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Audrey Lhies en envoyant un mail à audrey@ccism.pf ou au 40 47 27 08 ou Aimeo Hoiore à aimeo@ccism.pf ou au 40 47 27 19.