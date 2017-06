Une femme poignardée par son concubin à Pirae

PAPEETE, le 16 juin 2017 - Une femme de 28 ans a été grièvement blessée par son compagnon, ce vendredi en fin de matinée quartier Hamuta plateau à Pirae. Poignardée à l'abdomen par son concubin de 59 ans, elle a été admise en urgence au CHPF.



Une dispute conjugale a très mal tourné, ce vendredi, au domicile d'un couple vivant en concubinage dans le quartier de Hamuta plateau, à Pirae. Un homme de 59 ans, qui soupçonnait d'infidélité sa jeune compagne de 28 ans, n'a pas hésité à s'emparer d'un couteau pour la menacer, a-t-on appris de sources judiciaires. La malheureuse ne s'est pas laissée faire et, dans un premier temps, a réussi à désarmer son compagnon. Elle l'a même blessé à l'avant-bras avec la lame. Mais le quinquagénaire a ensuite repris le dessus, et lui a à son tour arraché le couteau des mains avant de lui porter un coup à l'abdomen.



Garde à vue



La jeune femme a été prise en charge par les secours et conduite aux urgences du centre hospitalier de la Polynésie française, où elle devait être opérée dans l'après-midi. Ces jours ne seraient toutefois pas en danger. Son compagnon, lui, a été interpellé par les policiers qui se sont rendus sur place. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sécurité publique (DSP) pour y être interrogé.



L'enquête se poursuit.