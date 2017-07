Une femme nommée à la tête du Régiment du service militaire adapté

ARUE, 21 juillet 2017 - Le lieutenant-colonel Sandrine Attia succède au Colonel Philippe Payré, en poste depuis le 23 juillet 2015. La passation de commandement à la tête du Régiment du service militaire adapté (RSMA) a été organisée vendredi matin.



A l’occasion de la passation de commandement à la tête du RSMA de Polynésie française, de nombreux officiels se sont réunis vendredi matin sur la tombe du roi Pomare à Arue. Le haut-commissaire, René Bidal, la députée Nicole Sanquer, le maire d’Arue, Philip Schyle, des hauts-gradés de l’armée, les anciens combattants ainsi que Miss Tahiti et ses dauphines étaient présents.



Au cours de cet événement officiel, le Colonel Payré, remercié pour la qualité " exemplaire " de son commandement et " la confiance mutuelle qu’il a su instaurer au sein de son régiment ", a cédé sa place au lieutenant-colonel Attia. Première femme à diriger le RSMA en Polynésie française, Sandrine Attia est diplômée de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et brevetée de l’Ecole de guerre. Elle a notamment servi en Bosnie et au Kosovo et occupé la fonction d'experte militaire française auprès de la commission européenne sur le sujet des attentats de type biologique entre 2006 et 2011.