Une famille et deux couples expérimentent le Mana

PAPEETE, le 13 juin 2017 - Dans le cadre de sa campagne de communication pour vendre la destination à l'international, Tahiti Tourisme a lancé un jeux concours sur les réseaux sociaux. Les gagnants ont remporté un voyage de dix jours à Tahiti, ils seront filmés afin de partager leur expérience du Mana.



Le casting lancé par Tahiti tourisme pour remporter un séjour de 10 jours à Tahiti a eu du succès. En effet, plus de 400 candidats ont envoyés leurs vidéos. Les participants se sont pliés au jeu en démontrant leur motivation dans cette courte vidéo qu’ils devaient partager sur les réseaux sociaux. Le choix du jury s'est avéré tellement ardu qu'une nouvelle épreuve a dû être improvisée. Les candidats ont dû envoyer une vidéo dans les 48 heures pour expliquer pourquoi ils devaient être choisis pour le casting.



« Nous avons casté des couples et des familles de la vie réelle parce que nous voulons que les gens s’identifient aux expériences authentiques de vrais voyageurs et puissent s’imaginer trouver leur propre - Mana - à Tahiti Et Ses Îles », déclare Paul Sloan, Directeur Général de Tahiti Tourisme.



Ce casting 2017 a contribué à engendrer une visibilité croissante pour la destination. Les couples et familles sélectionnés seront filmés pendant leur séjour afin d'enregistrer leur expérience et leurs émotions sur le vif. Ainsi, un couple Brésilien, férus de sports nautiques a été sélectionné grâce à une vidéo pleine d'humour. Le deuxième couple sélectionné est originaire des Etats Unis, elle est blogueuse et lui dans le digital marketing et sauveteur en mer.



Toujours dans une démarche d’ouverture de la destination, Tahiti Tourisme souhaite mettre en avant une cible montante « la famille ». Pour se faire, un casting a été lancé à l’international en mars 2017 pour trouver une famille et lui faire vivre une expérience des « Îles du Mana ». La famille Gobbet, originaire du Zimbabwe, sera filmée tout au long de son périple et de ses découvertes pour la saison 2 de la série « Deux histoires, Un Mana ».



Stefania et Helder sont arrivés le 9 juin, tandis que la famille, Erin et Evan arriveront le 15 juin. Ils découvriront jour après jour, le programme qui leur est réservé par Tahiti Tourisme. C'est un "programme sur mesure pour une immersion totale et une expérimentation de l’ensemble des richesses de nos îles."



La campagne Embraced by mana présenté en début 2017 mettant en scène trois couples a permis d'améliorer la visibilité de a Polynésie à l'international. Ainsi, "par exemple pour la France cela représente 1 625 822 vues et pour l’Amérique du Sud, 2 046 566 vues sur les réseaux Facebook."