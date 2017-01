Une exposition au CESC sur l'arrivée des premiers Chinois

PAPEETE, le 31 janvier 2017. Depuis ce mardi et ce jusqu'au 10 février, le Conseil économique, social et culturel célèbre l'année du Coq de feu en accueillant une exposition sur l'historique de l'arrivée des premiers chinois et des projections de documentaires. Dans cette exposition, les visiteurs pourront en savoir plus sur les descendances des familles Lee See Sen Amin, Ton Sing, Akiau Tang, qui a eu pour descendant Pouvana'a a Oopa, A Yam… A travers des panneaux, l'histoire de la création de la société des secours mutuels, qui deviendra le Si Ni Tong et la création de la plantation à Atimaono sont retracées.

L'entrée est gratuite du lundi au vendredi, une projection est prévue à 10 heures et 14 heures. La projection comprend un historique sur l'arrivée des premiers Chinois à Atimaono et les interviews de Charles Lansun, Sounam, Jules Wong et Mélanie Tchong Len.

Renseignements au 40.416.516, 40.416.524 ou 40.416.506