Une étude pour consolider le col du Tahara'a

PAPEETE, le 22 février 2017. Le conseil des ministres a fait le point sur l'avancement des travaux après les intempéries des 21 et 22 janvier.



Après les intempéries des 21 et 22 janvier et 3 février sur les communes de Tahiti et Moorea, le gouvernement estime le montant des dégâts et des travaux de confortement des infrastructures et berges des rivières à 2 milliards Fcfp. Les travaux de nettoyage des infrastructures et des cours d’eau et reprise provisoire des berges, reconstitution des accès coûteront 200 millions de Fcfp, les travaux de défense contre les eaux (confortement des berges, recalibrage des rivières) sont estimés à 400 millions Fcfp. Les travaux de réparation des infrastructures et ouvrages d’art (dont le pont de Matatia) coûteront 400 millions de Fcfp. Le principal poste de dépense sera consacré aux travaux de redimensionnement des ouvrages d’art pour 1 milliard Fcfp.



L’ensemble des travaux de nettoyage, de reprise provisoire des berges et de reconstitution des voies d’accès dans les vallées de Ahonu, Tuauru, Nahoata, Matatia, Punaruu, Tiapa, Papehue, Vaiatu et Taharuu est "bien avancé et se poursuit de manière efficiente", précise le gouvernement. La consolidation provisoire du talus du col du Taharaa est maîtrisée et les études de consolidation définitive ont été lancées de façon à engager très rapidement les travaux de confortement définitif.



Les travaux urgents de confortement définitif des berges des rivières de Nahoata et de Hamuta ont démarré et suivent un programme de réalisation adaptée. Les autres travaux d’enrochement, dont les coûts estimés restent élevés, seront également poursuivis. Les réparations de la route d’accès à l’école Tuterai Tane, à l’hippodrome et aux lotissements résidentiels de Aute et à la vallée de Nahoata à Pirae sont aujourd’hui entamées dans sa partie basse. Celles de la route d’accès à la vallée de Hamuta seront réalisées après l’achèvement des enrochements de la rivière.