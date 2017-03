Une école api pour les élèves en marge du système scolaire classique

PAPEETE, le 27 mars 2017 - Les Cours Benoît ouvrent une classe de niveau 6ème/5ème pour les élèves qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire classique : les hypersensibles, les "dys" (dyslexiques, dysphasiques…), ceux qui présentent une phobie scolaire… Cette classe accueillera un nombre limité d'enfants à la rentrée 2017/2018 pour un suivi adapté et personnalisé. Elle sera installée à Papeete, dans le quartier de la Mission.



Benoît Picault, fondateur des Cours Benoît, explique : " Certains des élèves inscrits aux Cours Benoît suivent des cours particuliers parce qu'ils refusent l'école. Le système scolaire classique ne leur convient pas, ils ne peuvent plus le suivre. Ce sont des élèves qui présentent des troubles particuliers, une hypersensibilité, une phobie scolaire, une dyslexie, une dyspraxie.... Pour eux, nous ouvrons une classe de niveau 6ème/5ème à la rentrée prochaine ".



" Nous " ce sont Les Cours Benoît (école de formation à l'anglais, soutien scolaire et centre d'examen pour diplôme universitaire), Claudine Zaghda, la présidente de l'association des parents d'enfants dyslexiques (APDYS), des professionnels comme un graphologue, un ergothérapeute ou un orthophoniste qui appuient l'initiative, des enseignants. " Je suis toujours à la recherche d'une équipe pédagogique ", glisse à ce propos Benoît Picault qui promet de mettre à leur disposition tout le matériel pédagogique dont ils auront besoin.



Pour répondre aux besoins particuliers de ces élèves particuliers, la classe accueillera un nombre limité d'enfants. Six ou huit, tout au plus. Les enfants n'auront cours qu'en matinée. Les enseignants engagés dans les projets concevront des cours adaptés et évolutifs tout en suivant le programme de l'éducation nationale.



Claudine Zaghda qui parle en connaissance de cause rappelle que l'environnement de la classe lui-même doit être adapté ainsi que certains outils apprentissage. " Il faut par exemple écrire les mots plus gros pour les enfants dys, penser à insérer plus d'espace entre deux mots, etc. " Dans le cadre du projet elle jouera les guides et soutiendra l'équipe pédagogique.



" Ce qui signifie que les enseignants, j'imagine un enseignant référent assisté d'une équipe de trois autres enseignants, devront être conscients des implications, motivés et volontaires ", annonce Benoît Picault.



Pour la présidente de l'APDYS, cette classe sera " un ballon d'oxygène pour les enfants et pour les parents qui auront les moyens d'y inscrire leurs enfants. " L'équipe qui porte le projet reconnaît un manque d'accessibilité au plus grand nombre. Faute de subventions l'école, hors contrat, sera payante. À raison de 70 000 Fcfp par mois pendant dix mois.