Une course des bébés qui rampent en Lituanie

Vilnius, Lituanie | AFP | jeudi 01/06/2017 - A dix mois, Mykolas Pociunas a obtenu une belle victoire à l'arrachée lors de la course des bébés qui rampent qui s'est tenue jeudi à Vilnius à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance.



Son fière papa Vytautas a déclaré à l'AFP que le dernier demi-mètre de la course qui se joue depuis plusieurs années dans la capitale lituanienne, a été incertain et que la victoire ne tenait qu'à un fil.



"Nous avons pensé que nous n'arrivions pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Juste avant, il s'est arrêté, puis il s'est assis, puis il s'est allongé, mais finalement il a décidé de ramper vers sa mère" qui secouait une boîte de Lego, a-t-il déclaré.



Mykolas était le plus rapide des cinq finalistes qui ont concouru sur un tapis rouge long de cinq mètres.



Pour convaincre les bébés de franchir la ligne d'arrivée, les parents et les grand-parents ont agité des peluches de toutes les couleurs, des téléphones mobiles, des ballons, des télécommandes de télévision, des bouteilles en plastique et même des bagels.