Une cloche parcourt 18 000 kms pour arriver à Tureia

Après avoir trouvé une cloche, le nouveau défi est de la transporter jusqu'à Tureia à plus de 18 000 kilomètres du diocèse de Dominique Vallon !!! Transporter une cloche de 50 kilos par avion ou la poste est hors budget pour le curé. Dominique Vallon a plus d'un tour dans son sac et pense alors à passer une annonce sur le groupe Facebook Passionnés de Tahiti et ses îles -La Polynésie Française, qui regroupe plus de 13 000 membres.

Dominique Vallon a alors eu de nombreuses réponses. Parmi elles, celle d'Eric Martin, un entrepreneur de Reims qui fabrique de la peinture écologique et qui envoie ses produits par conteneur en Polynésie française. "J'ai la foi et je suis fan du fenua, je viens cette année sur Tahiti pour la neuvième fois" , explique l'entrepreneur. "J'ai trouvé l'histoire de cette cloche hyper sympa. Je me suis dit : allez Eric, il faut aider ces gens !" . La cloche voyagera donc à côté de pots de peinture !