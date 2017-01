Une Franco-tunisienne tuée dans l'attentat d'Istanbul

Paris, France | AFP | dimanche 01/01/2017 - Une Franco-tunisienne a été tuée avec son époux tunisien dans l'attentat contre une discothèque d'Istanbul qui a fait 39 morts, dont de nombreux étrangers, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.



La mort de ce couple laisse "une petite fille de cinq mois privée de parents", a précisé l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, sur sa page Facebook, adressant ses condoléances à la famille.



"Le terrorisme n'a, faut-il le rappeler, ni frontière, ni nationalité, ni religion. Tunisiens comme Francais sont plus que jamais unis dans ce combat contre la barbarie", a-t-il ajouté.



Le ministère tunisien des Affaires étrangères avait auparavant affirmé que deux de ses ressortissants avaient trouvé la mort dans l'attaque, perpétrée par un homme qui a ouvert le feu sur la foule venue célébrer le Nouvel An en boîte de nuit.



Quatre ressortissants français ont par ailleurs été blessés dans l'attentat, a indiqué dans la soirée la secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes, Juliette Méadel.



Le parquet de Paris a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête, du fait de la présence de Français parmi les victimes.



L'enquête, pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, a été confiée à la Sdat (Sous-direction antiterroriste) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).



Le président François Hollande a condamné dimanche "avec force et indignation" l'attentat et exprimé sa "solidarité avec la Turquie dans cette épreuve".



L'auteur de la fusillade, qualifiée d'acte "terroriste" par Ankara, était toujours recherché par les autorités turques dimanche soir.