Un voyage culturel en Nouvelle-Zélande pour l'association Takurua de Rikitea

RIKITEA, le 03/02/2017 - En juillet prochain, 60 membres de l'association Takurua partiront à Aotearoa pour un échange culturel avec nos voisins māori. Des visites sont également prévues dans certaines écoles sur place. Le déplacement demande un financement conséquent. Pour atteindre son objectif, l'association met en place des levées de fonds tous les mois. Le 28 janvier, les membres ont organisé la deuxième édition de la Color Run.



Soixante membres de l'association Takurua de Rikitea s'envoleront au mois de juillet pour la Nouvelle-Zélande. Ils s'y rendront pour rencontrer et échanger avec nos voisins māori. Un moment de partage culturel privilégié pour mieux se connaitre.



Comme tout déplacement, le coût sera assez élevé. Et c'est la raison pour laquelle les membres de l'association Takurua organisent des levées de fonds tous les mois.



En janvier, ils ont organisé la seconde édition de la Color Run, où 150 personnes ont répondu présent, ce qui leur a permis de récolter 180 000 francs. "Les participants ont traversé le village dans une ambiance très festive, jusqu'à la mairie", indique un communiqué de l'association.



La journée s'est enchaînée avec un cours de fitness et un tirage au sort, où plusieurs lots étaient à gagner (paddle, vélo ou encore billets d'avion).



Un autre événement sera mis en place ce mois-ci, mais l'association prend encore le temps de le finaliser avant de le dévoiler au grand jour.