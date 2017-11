Un truck "Mets ta capote" pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles

PAPEETE, le 29 novembre 2017-Les préservatifs sont très efficaces pour prévenir la contamination par les IST. Leur utilisation doit être un réflexe pour tout contact sexuel en dehors du couple stable.Depuis 2016, les actions suivantes sont en place : la mise à disposition de préservatifs gratuits, l’information sur l’offre de dépistage et de traitement des IST/VIH disponible dans les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) et les structures de santé en Polynésie française.En 2017, de nouveaux CDAG dans les îles et dans tous les dispensaires de Tahiti sont ouverts. Pour renforcer la prévention des IST, la promotion du port du préservatif se poursuit lors des tournées nocturnes (dites ‘by night’) du truck à capotes pour sensibiliser les jeunes.Le 1er décembre 2017, la Direction de la santé organise, en partenariat avec la discothèque de l’Hélios, l’évènement DJ party avec comme slogan « SAFE LOVE ». Les artistes présents lors de cette soirée seront porteurs de messages de prévention sur les IST/VIH. La tournée ‘by night’ du truck « METS TACAPOTE » et porteur du slogan « SAFE LOVE » viendra sensibiliser les jeunes sur une sexualité protégée. Et enfin pour veiller à la sécurité et responsabiliser tout un chacun, des capitaines de soirée seront présents et des agents feront passer obligatoirement des éthylotests en sortie de soirée.La mise à disposition de préservatifs gratuits et l’information sur l’offre de dépistage des IST/VIH par les professionnels de la santé soulignera cet évènement du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida.Pour plus d’informations : Page Facebook EA’ttitude