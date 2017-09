Un sous-marin allemand de 14-18 découvert quasi intact au large de la Belgique

Bruxelles, Belgique | AFP | mardi 19/09/2017 - L'épave d'un sous-marin allemand de la Première guerre mondiale a été découverte en Mer du Nord, au large de la côte belge, dans un état de conservation rare, laissant penser qu'elle renferme encore les corps de tout l'équipage, soit 23 hommes.

La découverte, révélée mardi par les autorités de Flandre occidentale et l'expert belge qui en est à l'origine, Tomas Termote, a été qualifiée d'inédite par les médias belges.

C'est pourtant la onzième fois qu'un sous-marin allemand de la Guerre 1914-1918 est retrouvé au large de la Belgique, qui fut une zone de combats intenses avec les alliés, face à l'Angleterre.

Mais jamais un bâtiment militaire d'une telle taille --27 mètres de long, en partie amputé à l'avant--, et ainsi conservé, avec toutes les écoutilles encore fermées, n'avait été observé, a raconté M. Termote, expert spécialisé en épaves sous-marines.

"On pensait que toutes les grandes épaves avaient été découvertes, c'est une surprise totale", a expliqué à l'AFP cet archéologue de profession.

Il a précisé que le sous-marin reposait à une trentaine de mètres de profondeur au large d'Ostende (nord de la Belgique). Le lieu précis est gardé secret pour tenir à l'écart d'éventuels curieux.

Le type de bâtiment découvert, un lance-torpilles "UB-II" selon M. Termote, permet de déduire qu'il y avait 23 hommes à bord, piégés à l'intérieur au moment où le sous-marin a probablement percuté une mine.

"Tous les UB-II comptaient 23 hommes à bord", un commandant et 22 matelots, a souligné Jan Mees, directeur de l'Institut flamand de la Mer (VLIZ, Vlaams Instituut voor de Zee).

C'est un navire de recherche océanographique du VLIZ, avec son sonar dernier cri, qui avait décelé en 2015 la présence possible d'une épave encore inconnue au large d'Ostende.

Les investigations ont ensuite été menées de sa propre initiative par Tomas Termote, un habitant de la cité portuaire, connu comme le spécialiste de ce type de plongées à but scientifique.

Le sous-marin, localisé par M. Termote lui-même lors d'une plongée en juin, "est très intact, tout est encore fermé", selon le directeur du VLIZ.

Jan Mees a expliqué qu'une nouvelle plongée doit désormais être programmée pour le "nettoyer" et pouvoir lire son numéro d'identification. "Il y a trois possibilités", selon lui.

- Tombeau marin -

Le service d'archives spécialisé en Allemagne, qui tient un registre de tous les sous-marins disparus, pourra ensuite identifier précisément l'équipage - et contacter les familles.

"Si les Allemands veulent récupérer les corps c'est possible, mais c'est très improbable", a estimé le directeur du VLIZ.

Selon Tomas Termote, il est de coutume, dans ce type de cas, que l'épave - "presque impossible" à renflouer - soit "considérée comme un cimetière pour les matelots".

L'Allemagne a perdu quelque 1.200 hommes dans ses 70 sous-marins ayant sombré au large des côtes belges pendant les quatre années du conflit, sur un total de 93 "U-boote" stationnés en Flandre, d'après l'archéologue.

L'Allemagne, puissance occupante, avait établi sa base de sous-marins dans la cité médiévale de Bruges, un lieu jugé stratégique à 12 km de la côte, relié à Ostende et Zeebruges par des canaux.

Mais pour piéger les Allemands, les Britanniques avaient décidé en avril 1918 de saborder certains de leurs navires à l'entrée du chenal de Zeebruges, ce qui est resté comme un épisode célèbre du conflit en Belgique.

L'ambassade d'Allemagne a été informée de la découverte de M. Termote, a précisé l'agence Belga.

Et un dossier a été constitué afin de préserver l'épave, ce qui relève de la responsabilité du gouvernement belge.

Fils d'un hôtelier d'Ostende, Tomas Termote, 42 ans, dit avoir découvert la plongée sous-marine avec son père, lui-même grand fan de ce loisir.

Ensemble ils revendiquent 5.000 plongées en Mer du Nord.