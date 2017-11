Un schizophrène s’introduit chez une veuve de 57 ans et tente de la violer

Cet après-midi , lors de l’audience, c’est un homme visiblement dérangé qui s’est avancé à la barre en compagnie de sa curatrice. Le prévenu, diagnostiqué schizophrène, a reconnu les faits sans en prendre la pleine mesure : « j e ne voulais pas lui faire de mal, je voulais juste lui faire l’amour. Je l’ai entraînée de la cuisine jusqu’à la chambre. » L’homme se prend la tête avec les deux mains pour mimer la façon dont il a attrapé sa victime. C’est alors que le président du tribunal l’interroge, « si personne n’était intervenu, que se serait-il passé ? » Quelques secondes et le prévenu répond : « j e ne sais pas, on aurait fait l’amour. » Le magistrat insiste : « même si elle n’était pas d’accord ? » La réponse claque sans appel : « voilà... »



Le tribunal a ensuite rapporté le contenu de l’expertise psychiatrique en indiquant que l’homme souffrait de « schizophrénie » et que cette pathologie engendrait de brutales décompensations qui pouvaient déboucher sur des actes violents si les traitements médicaux n’étaient pas suivis. Ce qui était le cas du prévenu le soir des faits. Le médecin a également évoqué un risque de récidive « non négligeable. » Le traitement de cette affaire a eu pour mérite de soulever la question d’une réponse judiciaire adaptée face aux cas d’individus présentant des troubles mentaux.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a justement soulevé la question de la pertinence quant au fait d’envoyer un individu malade en prison et a finalement requis une peine de 3 à 4 ans de prison avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l’homme, dont l’altération du discernement a été retenue, à une peine de trois de prison avec sursis mise à l’épreuve de 3 ans, obligation de soins et interdiction d’approcher la victime.