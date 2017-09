Un salon du livre au thème "facétieux"

PAPEETE, le 12 septembre 2017 - Pour cette 17ème édition du salon du livre, les organisateurs se sont entendus sur le thème [VƐʁ]. Un thème phonétique simple mais aux nombreux sens, homonymes, synonymes, antonymes… c'est le vers des poètes, le verre de l'amitié, le ver de la terre, le vair des haut-dignitaire du Moyen Âge ou le vert de la nature. Les sujets d'ouvertures et de débat, d'échanges et d'animations originales sont sans fin.



" Pour l'anecdote ", raconte Christian Robert, le président de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), " nous avons décidé du thème du salon 2017 à l'issue du salon 2016. Nous étions plusieurs à nous retrouver pour fêter la fin de l'événement ". Il était déjà question de réfléchir à un nouveau thème. Le thème "vers" a été lancé suscitant de nombreuses réaction : " mais quel vers? Celui du poète? Le ver de terre? Le verre de l'amitié? Le vert de la nature? ". " Tous " ont finalement répondu les organisateurs, amusés par le son et les multiples voies que cela laissait supposer.



Pour la 17ème édition, c'est donc le thème [VƐʁ] qui a été retenu. " Un thème très large et cohérent, même si à première vue, il peut paraître complexe ", reconnaît Christian Robert.



Une présentation très en amont



Le salon du livre, co-organisé par l'AETI et la Maison de la culture ouvrira ses portes du 16 au 19 novembre. L'annonce de l'événement est faite volontairement très en amont. " Nous levons le voile très tôt sur le programme pour les lecteurs impatients mais aussi pour les enseignants. Pour leur rappeler qu'ils peuvent emmener leur classe sur place ou bien recevoir un auteur dans leur établissement ", explique Lucile Bambridge, chargée de l'organisation.



Une vingtaine d'invités, auteurs, illustrateurs, artistes et acteurs du livre seront présents. Comme chaque année, en plus des présentations d'ouvrages et dédicaces, des rencontres, tables rondes, conférences seront organisées. Près de 25 nouveautés seront dévoilées. " L'événement marque désormais les sorties littéraires ", indique Christian Robert.



Des ateliers d'illustration et d'écriture ainsi que des projections de films et documentaires sont prévus pour tout public, un programme spécifique pour le jeune public est en cours de finalisation. " Il y aura un jeu de piste ", dévoile Mylène Raveino, responsable des activités permanentes à la Maison de la culture.



Elle ajoute : " Un jeu inspiré du jeu de l'oie autour des homonymes va voir le jour, nous mettrons en place un tableau sur lequel les visiteurs pourront écrire une phrase de leur choix pour raconter une histoire. " Un peu à l'image d'un cadavre exquis. "i[Enfin, on aura le nuage de post-its sur lesquels les visiteurs pourront écrire un mot dans lequel il retrouveront le son [VƐʁ].]i" Le nuage, promettent les organisateurs, sera imposant tant le son est répandu.



Tête d'affiche, le prix Femina 2016



" Nous avons la chance d'avoir Marcus Malte avec nous" , se réjouit Lucile Bambridge. Vainqueur du prix Femina 2016 pour Le Garçon paru aux éditions Zulma, Marcus Malte est un auteur qui joue sur de très nombreux terrains : roman policier, thriller, écrits de voyage, littérature, ouvrages jeunesse… À ses côtés, se trouvera Iain Levisson, un auteur " déjanté ", à l'humour " croustillant ", " parfois cynique ". Un auteur qui a démarré sa vie professionnelle par une " multitude de petits jobs de m… ". Deux de ses ouvrages ont été adaptés au cinéma : Arrêtez-moi ! de Gilles Bannier avec Reda Kateb et Un petit boulot de Pascal Chaumiez avec Romain Duris.



" Cette année, nous avons un certain nombre d'invités qui ont un lien avec la Polynésie ", poursuit Lucile Bambridge. " Steeven Labeau par exemple qui a illustré Tita et les esprits de la forêt paru aux mers Australes, ou bien Cathy et Gilbert Banneville qui ont vécu aux Marquises il y a trente ans et qui ont signé des ouvrages chez Haere Pō ." Pour en savoir plus le programme et les invités, restez connectés.